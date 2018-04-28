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Площадь лесных пожаров в Забайкалье растет
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Площадь лесных пожаров в Забайкалье растет 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА Regnum
ЧИТА, 28 апреля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки возросла с 7,1 до 11,8 тыс. га, при этом количество очагов возгорания удалось снизить в два раза. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального Минприроды.
"За прошедшие сутки удалось ликвидировать 12 лесных пожаров на площади около 3 тыс. га. По данным на 08:00 местного времени (02:00 мск), на территории лесного фонда в пяти районах края действуют девять лесных пожаров на общей площади 11,8 тыс. га. Четыре из них локализованы на 5,4 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет", — сказали в пресс— службе.
Со стихией борется 351 человек, задействовано 93 единицы техники. По данным краевых властей, к защите населенных пунктов от огня привлечено более 11 тыс. человек. В борьбе с пожарами участвуют семь легкомоторных самолетов Cessna, три самолета Ан-2 и два вертолета Ми-8. Кроме того, 23 апреля в регион дополнительно прибыл вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, а 26 апреля — самолет-амфибия Бе-200ЧС.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. Основная причина пожаров — человеческий фактор. Несмотря на профилактические мероприятия и штрафы, жители Забайкалья продолжают жечь сухую траву, кусты и мусор. Наиболее распространенный вид поджогов — так называемые, сельскохозяйственные палы, но есть и случаи хулиганских и целенаправленных поджогов.
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, до 16 мая введены ограничения на пребывание людей в лесах.
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