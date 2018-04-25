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Восемь горняков погибли в результате взрыва газа на угольной шахте в северно-западном районе Пакистана
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Восемь горняков погибли в результате взрыва газа на угольной шахте в северно-западном районе Пакистана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Исламабад, 25 апреля /Синьхуа/ — По сообщениям пакистанских СМИ, во вторник вечером на угольной шахте в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана произошел взрыв, по меньшей мере восемь горняков погибли, еще трое пропали без вести.
Как сообщается, взрыв повлек обрушение шахты, шахтеры оказались заблокированы под землей.
Местные спасатели незамедлительно развернули поисково-спасательную операцию и в данный момент ведут поиски трех пропавших без вести горняков.
Напомним, что в начале текущего месяца на другой угольной шахте в провинции Пенджаб на востоке Пакистана произошел подобный инцидент, в результате которого четверо горняков погибли и еще двое пострадали. —0—
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