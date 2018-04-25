На Алтае наградили спасателей, помогавших в ликвидации последствий паводка

Спасателям, которые участвовали в спасении людей и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае , вручили благодарности МЧС России за мужество и профессионализм. Были также вручены медали «За заслуги перед обществом», «За честь и мужество».

Отметим, в Алтайском крае 27 марта был введен режим ЧС из-за паводка. Для борьбы со стихией в регион прибыла группировка спасателей СФО, которая находилась в зоне подтопления. В ликвидации последствий участвовали около полутора тысяч человек и более 500 единиц техники. 23 апреля ситуация стабилизировалась, и режим ЧС сняли.