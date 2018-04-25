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На Алтае наградили спасателей, помогавших в ликвидации последствий паводка
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На Алтае наградили спасателей, помогавших в ликвидации последствий паводка 

АиФ — Алтай 14 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Спасателям, которые участвовали в спасении людей и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае, вручили благодарности МЧС России за мужество и профессионализм. Были также вручены медали «За заслуги перед обществом», «За честь и мужество».
Были отмечены отряды из Горно-Алтайска, Новосибирской области, Красноярска, Бийска, Екатеринбурга, Кемеровской области.
Отметим, в Алтайском крае 27 марта был введен режим ЧС из-за паводка. Для борьбы со стихией в регион прибыла группировка спасателей СФО, которая находилась в зоне подтопления. В ликвидации последствий участвовали около полутора тысяч человек и более 500 единиц техники. 23 апреля ситуация стабилизировалась, и режим ЧС сняли.
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