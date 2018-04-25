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Стоят Большевистская и Кедровая: в городе собралось несколько крупных пробок
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Стоят Большевистская и Кедровая: в городе собралось несколько крупных пробок 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 25 апреля уровень пробок в Новосибирске составил 5 баллов — самые сильные заторы оказались на Большевисткой и Кедровой.
«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Большевистская улица, от Бугринского моста до Коммунального моста. Длина пробки — 4.2 км», — сообщает «Яндекс».
Также Яндекс зафиксировал крупную пробку на улице Богдана Хмельницкого от Тайгинской улицы до улицы Овчукова, длина пробки — 2.8 км.
Ещё одна большая пробка образовалась на улице Кедровая, здесь затор достиг 3 километров.
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