Ключевской вулкан на Камчатке активизировался после трехмесячного перерыва

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Вулкан Ключевской на Камчатке активизировался в среду после трехмесячного перерыва. Он выбросил пар с газом с содержанием пепла на высоту 5 км над уровнем моря, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Вулкан активизировался утром в среду. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространился в юго-восточном направлении", — сказал представитель РАН, добавив, что последний выброс на вулкане зарегистрировали в январе текущего года, после чего там наступило временное затишье.

Ключевской — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района — находится в 30 км от подножия.