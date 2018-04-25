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Ключевской вулкан на Камчатке активизировался после трехмесячного перерыва
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Ключевской вулкан на Камчатке активизировался после трехмесячного перерыва 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Вулкан Ключевской на Камчатке активизировался в среду после трехмесячного перерыва. Он выбросил пар с газом с содержанием пепла на высоту 5 км над уровнем моря, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
"Вулкан активизировался утром в среду. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространился в юго-восточном направлении", — сказал представитель РАН, добавив, что последний выброс на вулкане зарегистрировали в январе текущего года, после чего там наступило временное затишье.
В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю ТАСС сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зафиксировано.
Ключевской — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района — находится в 30 км от подножия.
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