Московские власти выплатят компенсацию жертвам урагана

Власти Москвы окажут материальную поддержку пострадавшим во время урагана людям. Семьям погибших при урагане людей будет оказана помощь в организации похорон.

РИА «Новости». «Будут выделены средства ГБУ «Ритуал» на обеспечение необходимых ритуальных услуг для организации погребения погибших в результате урагана граждан из расчета до 110 тысяч рублей на каждого погибшего», — цитирует заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Леонида Печатникова

Кроме того, всем пострадавшим и госпитализированным после разгула стихии людям выделят по 500 тысяч рублей. Семье погибшей 12-летней девочки выплатят компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что после урагана, который обрушился на столичный регион, около 5,4 тыс. жителей Московской области остались без света. Об этом рассказали в министерстве энергетики России

Сообщается, что с вечера субботы к полуночи воскресенья из-за дождя и сильного ветра массовые аварийные отключения оставили без света почти десять тысяч человек. К утру свет появился у половины из них.