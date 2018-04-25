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На Кубани произошло землетрясение
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В Новороссийске на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: AFP 2018 / Frederick Florin
Землетрясение магнитудой 4 произошло в ночь на среду в Новороссийске Краснодарского края, жертв и разрушений нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Информация о подземных толчках в Новороссийске поступила спасателям в 00.10 мск в среду.
"При уточнении информации в ФГБУН "Геофизическая служба РАН" (Обнинск) было установлено, что произошло сейсмособытие. Магнитуда 4. Эпицентр — в районе станицы Натухаевская города Новороссийск на глубине 80 километров", — говорится в сообщении.
Уточняется, что жители Новороссийска и Анапы ощущали незначительные подземные толчки.
Как добавили в ведомстве, жертв и разрушений нет, эвакуация не проводилась, объекты жизнеобеспечения и экономики работают штатно.
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