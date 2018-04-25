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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло неподалеку от Анапы
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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло неподалеку от Анапы 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
КРАСНОДАР, 25 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в районе Анапы в ночь на среду, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
"Магнитуда 4,5. Регион — Россия, Кавказский регион", — говорится в сообщении. Согласно данным центра, эпицентр находился на суше, приблизительно в 10 км от Анапы и на глубине 80 км. Землетрясение произошло в 20:47 по Гринвичу (23:47 местного времени, совпадает с московским).
В единой дежурно-диспетчерской службе города ТАСС сообщили, что толчки ощущались, информации о повреждениях не поступало.
По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, землетрясения происходят около Анапы регулярно, за неделю может быть несколько толчков. Однако редко их магнитуда достигает даже 4.
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 Ещё 9 источников 
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