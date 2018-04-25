Землетрясение магнитудой 4,5 произошло неподалеку от Анапы

КРАСНОДАР , 25 апреля. / ТАСС /. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в районе Анапы в ночь на среду, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

"Магнитуда 4,5. Регион — Россия , Кавказский регион", — говорится в сообщении. Согласно данным центра, эпицентр находился на суше, приблизительно в 10 км от Анапы и на глубине 80 км. Землетрясение произошло в 20:47 по Гринвичу (23:47 местного времени, совпадает с московским).

В единой дежурно-диспетчерской службе города ТАСС сообщили, что толчки ощущались, информации о повреждениях не поступало.

По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, землетрясения происходят около Анапы регулярно, за неделю может быть несколько толчков. Однако редко их магнитуда достигает даже 4.