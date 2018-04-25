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Шахта «Куйбышевская» горит в Донецке
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Шахта «Куйбышевская» горит в Донецке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Информации о пострадавших нет.
В Донецке горит шахта «Куйбышевская». В местном управлении МЧС сообщили, что шахта недействующая.
«Пожар на шахте «Куйбышевская», на месте работают шесть автоцистерн. ", — сообщили в МЧС ДНР.
Информации о пострадавших нет.
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