Шахта «Куйбышевская» горит в Донецке

Информации о пострадавших нет.

Донецке горит шахта «Куйбышевская». В местном управлении МЧС сообщили, что шахта недействующая.

«Пожар на шахте «Куйбышевская», на месте работают шесть автоцистерн. ", — сообщили в МЧС ДНР.

Информации о пострадавших нет.