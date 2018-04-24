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Последствия урагана полностью ликвидированы в Истре
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Последствия урагана полностью ликвидированы в Истре 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Подмосковье полностью ликвидированы последствия урагана, который бушевал над столичным регионом в прошедшие выходные. Электроснабжение было восстановлено еще накануне.
Для устранения последствий урагана был создан оперативный штаб.
Аварийно-восстановительные
работы велись незамедлительно.
Гроза с порывами ветра до 25 метров в секунду и сильным дождем спровоцировала падение деревьев и обрыв линий электропередачи. В основном ураган прошелся по сельским поселениям: Новопетровское, Онуфриевское и Ядроминское городского округа Истра. В них было зафиксировано наибольшее количество отключений электроснабжения.
Восстановительные работы после урагана — восстановление проводов, замена опор и замена токопроводящих элементов. Работы проводились в круглосуточном режиме
— Юрий Гладков, мастер мобильной бригады МОЭСК.
В течение суток аварийная бригада переподключила сельские поселения, пострадавшие от урагана, на запасные источники электроснабжения. Восстановительные работы завершатся в скором времени.
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