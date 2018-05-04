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Более 63 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте
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Более 63 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 63,8 тысячи человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте в Сирии, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Так, в Восточной Гуте в свои дома вернулось уже более 63 тысяч 800 человек", — сказал он.
При этом он добавил, что в Восточном Каламуне «5219 бывших членов бандформирований сложили оружие и были амнистированы», а из зоны деэскалации «Идлиб» через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Телль-Султан в провинцию Алеппо вернулись 9508 человек.
В Дейр-эз-Зоре в населенные пункты на восточном берегу Евфрата с 4 декабря 2017 года вернулись, по оценкам Минобороны, 46747 человек. «Только за последнюю неделю в свои дома возвратилось более 2 тысяч 700 мирных жителей», — отметил Конашенков.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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