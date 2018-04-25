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Более 62 тысяч человек вернулись домой в Восточной Гуте
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Более 62 тысяч человек вернулись домой в Восточной Гуте 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 62 тысяч человек на сегодняшний день вернулись в свои дома в населенные пункты сирийской Восточной Гуты, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Российским Центром по примирению враждующих сторон проводится работа по стабилизации обстановки и возвращению беженцев в свои дома. На сегодняшний день в населенные пункты Восточной Гуты в свои дома вернулось более 62 тысяч человек. Из зоны деэскалации «Идлиб» через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Телль-Султан в провинцию Алеппо вернулось 9508 человек", — сказал он.
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