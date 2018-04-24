Тепло вернется в Самарскую область к середине недели 

Буйство стихии оставило без крыши Дом культуры в Боровке Сергиевского района Самарской области. Порывы ветра до 20 м\с, о которых несколько дней предупреждало региональное управление МЧС, нанесли серьезные повреждения зданию. К счастью, никто не пострадал. Очевидцы даже смогли зафиксировать момент разрушения кровли на видео. Причина урагана — так называемый ныряющий циклон. Самарская область попала в территорию его влияния, из-за чего резко похолодало, последние два дня местами даже шел снег. В ближайшие двое суток ночью по-прежнему сохранится минусовая температура. Но уже в четверг, 26 апреля, по прогнозам синоптиков, новый циклонический вихрь захватит Поволжье, и к выходным заметно потеплеет.