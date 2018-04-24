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Власти Москвы выплатят 1 млн руб семье девочки, погибшей во время урагана
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Власти Москвы выплатят 1 млн руб семье девочки, погибшей во время урагана 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Столичные власти выплатят компенсацию в размере 1 миллиона рублей семье погибшей во время урагана 13-летней девочки, по 500 тысяч рублей получат пострадавшие, сообщает ТАСС.
«В соответствии с распоряжением правительства города департаментом труда и социальной защиты населения Москвы будет выплачена единовременная материальная помощь семье погибшей в результате урагана в городе Москве 21 апреля 2018 года в размере 1 миллиона рублей», — сказал заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.
Единовременная выплата компенсации каждому пострадавшему в результате урагана и госпитализированному в московские стационары составит 500 тысяч рублей, добавил он.
Ураган, из-за которого пострадали 17 человек, прошел в Москве 21 апреля. Несмотря на непогоду, подача электроэнергии, тепла и воды в городе не прерывалась. В ТиНАО из-за порывистого ветра с ливнем повредились линии электропередачи. В оперативном порядке к передвижным электростанциям подключили все социально значимые объекты.
В городе уже завершили работы по распилу и вывозу деревьев, поваленных в результате урагана. Всего службы комплекса городского хозяйства отправили на утилизацию 1,2 тысячи деревьев.
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