Ещё
На Балтике найден рухнувший ранее боевой вертолет ВМФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Балтике найден рухнувший ранее боевой вертолет ВМФ 

Вести.Ru 39 минут назад
Вертолет Ка-29, потерпевший крушение 12 апреля 2018 года, обнаружен в Балтийском море при проведении ночных испытательных полетов.
Как передает ТАСС, об этом рассказал информированный источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, боевая машина находилась на глубине 40 метров, в 6 километрах от берега. В кабине найдено тело одного из пилотов, а также один из «черных ящиков».
Обломки вертолета нашли и погрузили на борт одного из кораблей Балтийского флота вечером 23 апреля.
Ка-29 потерпел катастрофу в Балтийском море 12 апреля около 23:30 мск при проведении ночных испытательных полетов. В тот момент, когда отрабатывал взлет и посадку на борт большого десантного корабля «Иван Грен». При этом оба пилота предприятия-изготовителя вертолета погибли.
По факту крушения военным следственным отделом СКР по Балтийскому гарнизону было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним».
К расследованию катастрофы подключилась также служба безопасности полетов Государственной авиации, создав комиссию, в состав которой включены представители разработчика вертолета — АО «Камов».
Вести.Ru: последние новости
Самолет экстренно сел во Внукове из-за закурившего пассажира Падение башенного крана в Смоленске сняли на видео Взрыв в чилийской больнице: трое погибли
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня17
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ443
«Газпром» готов «добить Украину»148
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии72
Совет Европы пригрозил наказать Россию293
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение