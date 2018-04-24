Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП с участием грузовика на юго-востоке Москвы

«В 19:37 на пересечении Рязанского проспекта с ул. Паперника произошло столкновение трех автомобилей: одного грузового и двух легковых. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, которые устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.