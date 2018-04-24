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Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП с участием грузовика на юго-востоке Москвы
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Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП с участием грузовика на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: MosDay.ru
Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения грузовика с двумя легковыми автомобилями на юго-востоке Москвы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«В 19:37 на пересечении Рязанского проспекта с ул. Паперника произошло столкновение трех автомобилей: одного грузового и двух легковых. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, которые устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что в результате ДТП перевернулся самосвал, засыпав щебнем один из легковых автомобилей.
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