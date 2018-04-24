Власти Москвы выплатят компенсацию семье погибшей во время урагана девочки

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Леонид Печатников заявил, что власти столицы выплатят семье девочки, погибшей во время урагана, компенсацию в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

"На заседании правительства Москвы было принято решение выделить средства на оказание помощи семьям погибших и пострадавшим в результате субботнего урагана. Согласно распоряжению правительства города департаментом труда и социальной за щиты населения будет выплачена единовременная материальная помощь семье погибшей в результате урагана 21 апреля в размере 1 млн рублей", — сказал Печатников.

Он также отметил, что каждому пострадавшему от урагана и госпитализированному будет выплачено по 500 тысяч рублей.

При этом, по 100 тысяч рублей будет выплачено тем, кому понадобилась амбулаторная помощь.

Накануне в Москве прошел сильный ураган.