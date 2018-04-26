Семьи погибших и пострадавшие от урагана в Москве могут обращаться за получением матпомощи

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы начал прием заявлений на получение семьями погибших и пострадавшими во время урагана 21 апреля материальной помощи. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

«По вопросу оформления материальной помощи родственникам погибших (умерших) граждан и пострадавшим гражданам (их представителям по доверенности) следует обращаться в департамент труда и социальной защиты населения Москвы по адресу: ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1. Часы работы: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 15:45», — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что в департаменте также начала работу «горячая линия» по вопросам, связанным с порядком оформления материальной помощи.

«Предварительно, за получением более подробных разъяснений, в том числе по перечню необходимых документов, необходимо связаться со специалистами департамента по телефонам «горячей линии»: 8 (495) 625-58-75; 8 (495) 623-20-15», — добавили в пресс-службе.

В субботу, 21 апреля, на Москву обрушились ураган и грозы. Сообщалось, что службы комплекса городского хозяйства убрали и вывезли на утилизацию 1,2 тыс. поваленных деревьев, ураганом было повреждено около 30 кровель, которые были оперативно восстановлены. В результате разгула стихии, согласно информации Депздрава, двое человек погибли и 16 пострадали.