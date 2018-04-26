Семьи погибших и пострадавшие от урагана в Москве могут обращаться за матпомощью

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы начал принимать заявления от пострадавших и семей погибших в результате урагана 21 апреля на получение материальной помощи. Обращаться следует в департамент, который находится по адресу улица Новая Басманная, дом 10, строение 1. Часы работы: понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 15:45. Работает также горячая линия по вопросам, связанным с порядком оформления материальной помощи, передает Агентство «Москва» . Позвонить можно по следующим номерам: 8 (495) 625-58-75; 8 (495) 623-20-15. 21 апреля на столицу обрушились ураган и грозы, скорость порывов ветра тогда достигала 30 метров в секунду. По информации Депздрава, два человека погибли и 16 пострадали. Согласно распоряжению правительства Москвы , единовременная материальная помощь семьям жертв урагана составляет 1 миллиона рублей, каждому пострадавшему и госпитализированному в московские стационары полагается 500 тысяч рублей. Тем, кому помощь оказали амбулаторно, выплатят по 100 тысяч рублей.