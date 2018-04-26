Ещё
Семьи погибших и пострадавшие от урагана в Москве могут обращаться за матпомощью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семьи погибших и пострадавшие от урагана в Москве могут обращаться за матпомощью 

Москва24 56 минут назад
Фото: Москва24
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы начал принимать заявления от пострадавших и семей погибших в результате урагана 21 апреля на получение материальной помощи.
Обращаться следует в департамент, который находится по адресу улица Новая Басманная, дом 10, строение 1. Часы работы: понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 15:45. Работает также горячая линия по вопросам, связанным с порядком оформления материальной помощи, передает Агентство «Москва». Позвонить можно по следующим номерам: 8 (495) 625-58-75; 8 (495) 623-20-15.
21 апреля на столицу обрушились ураган и грозы, скорость порывов ветра тогда достигала 30 метров в секунду. По информации Депздрава, два человека погибли и 16 пострадали.
Согласно распоряжению правительства Москвы, единовременная материальная помощь семьям жертв урагана составляет 1 миллиона рублей, каждому пострадавшему и госпитализированному в московские стационары полагается 500 тысяч рублей. Тем, кому помощь оказали амбулаторно, выплатят по 100 тысяч рублей.
Москва24: последние новости
Метеоролог назвал ураган в столице "нормальным" явлением В Москве убрали все поваленные ураганом деревья Москвичей предупредили об усилении ветра 26 апреля
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях156
Собчак смогла договориться с Киевом302
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»56
Россия успокоила «запуганных» морпехов США53
Макаревич снова оскорбил россиян1168
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение