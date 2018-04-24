Ещё
Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла вырос в январе-марте на 9,3% — до 18,9 млн человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла вырос в январе-марте на 9,3% — до 18,9 млн человек 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла в январе-марте 2018 г. увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил почти 18,9 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Согласно данным ведомства, объем перевозок пассажиров через аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в январе-марте 2018 г. вырос на 9,3% и составил 18 млн 872 тыс. 261 человека. На международных направлениях обслужены 8 млн 424 тыс. 386 пассажиров (рост составил 9,7%). На внутренних воздушных линиях услугами аэропортов Московского авиационного узла воспользовались 10 млн 447 тыс. 875 пассажиров (рост — 9%).
Уточняется, что в марте 2018 г. пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла составил 6 млн 675 тыс. 132 человека, что на 10% превышает показатель годичной давности. На международных направлениях обслужены более 3 млн пассажиров (рост составил 12,2%). На внутренних воздушных линиях аэропорты Москвы обслужили почти 3,7 млн пассажиров (рост — 8,2%).
Отмечается, что в январе-марте 2018 г. пассажиропоток аэропорта Внуково составил 3,9 млн человек (рост к показателю годичной давности — 22,3%), аэропорта Домодедово — 5,9 млн пассажиров (снижение — 1,3%), аэропорта Шереметьево — более 9 млн человек (рост — 12%).
Кроме того, объемы грузоперевозок в январе-марте 2018 г. составили 107,6 тыс. тонн, что на 6,5% больше, чем за I квартал 2017 г. Объемы перевозки почты в январе-марте 2018 г. увеличились на 2,2% — почти до 17,2 тыс. тонн.
Агентство «Москва»: последние новости
Один человек погиб при пожаре в бытовках в центре Москвы Минздрав Подмосковья: Трое пострадавших во время непогоды госпитализированы в состоянии средней тяжести Около 900 деревьев повалены в результате стихии в столице 21 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию152
Греф анонсировал «грандиозные изменения»187
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву39
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ89
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ133
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение