Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла вырос в январе-марте на 9,3% — до 18,9 млн человек

Пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла в январе-марте 2018 г. увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил почти 18,9 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Домодедово и Согласно данным ведомства, объем перевозок пассажиров через аэропорты Внуково Шереметьево в январе-марте 2018 г. вырос на 9,3% и составил 18 млн 872 тыс. 261 человека. На международных направлениях обслужены 8 млн 424 тыс. 386 пассажиров (рост составил 9,7%). На внутренних воздушных линиях услугами аэропортов Московского авиационного узла воспользовались 10 млн 447 тыс. 875 пассажиров (рост — 9%).

Уточняется, что в марте 2018 г. пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла составил 6 млн 675 тыс. 132 человека, что на 10% превышает показатель годичной давности. На международных направлениях обслужены более 3 млн пассажиров (рост составил 12,2%). На внутренних воздушных линиях аэропорты Москвы обслужили почти 3,7 млн пассажиров (рост — 8,2%).

Отмечается, что в январе-марте 2018 г. пассажиропоток аэропорта Внуково составил 3,9 млн человек (рост к показателю годичной давности — 22,3%), аэропорта Домодедово — 5,9 млн пассажиров (снижение — 1,3%), аэропорта Шереметьево — более 9 млн человек (рост — 12%).

Кроме того, объемы грузоперевозок в январе-марте 2018 г. составили 107,6 тыс. тонн, что на 6,5% больше, чем за I квартал 2017 г. Объемы перевозки почты в январе-марте 2018 г. увеличились на 2,2% — почти до 17,2 тыс. тонн.