В одном из районов Саратовской области введен режим ЧС из-за паводка

"Подъем воды в реке Хопер идет два дня, есть подтопленные дома, в связи с этой ситуацией в районе введен режим ЧС", — говорится в сообщении.

Как уточняет районная администрация, к утру четверга общий подъем Хопра в Балашове составил 401 сантиметр, за последние сутки вода в реке поднялась на восемь сантиметров.

"Продолжается подтопление домовладений в микрорайонах Балашова «Захоперье» и «Прибрежный». Экстренные службы оказывают жителям указанных микрорайонов всю необходимую помощь. В «Захоперье» организован постоянный пункт дежурства спасателей", — говорится в сообщении.