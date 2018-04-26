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В одном из районов Саратовской области введен режим ЧС из-за паводка
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В одном из районов Саратовской области введен режим ЧС из-за паводка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: otr-online.ru
САРАТОВ, 26 апр — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Балашовском районе Саратовской области из-за повышения уровня воды в реке Хопер и подтопления жилых домов, сообщил РИА Новости в четверг зампред правительства области Александр Буренин.
"Подъем воды в реке Хопер идет два дня, есть подтопленные дома, в связи с этой ситуацией в районе введен режим ЧС", — говорится в сообщении.
Как уточняет районная администрация, к утру четверга общий подъем Хопра в Балашове составил 401 сантиметр, за последние сутки вода в реке поднялась на восемь сантиметров.
"Продолжается подтопление домовладений в микрорайонах Балашова «Захоперье» и «Прибрежный». Экстренные службы оказывают жителям указанных микрорайонов всю необходимую помощь. В «Захоперье» организован постоянный пункт дежурства спасателей", — говорится в сообщении.
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