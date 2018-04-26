Режим ЧС ввели в Балашовском районе Саратовской области из-за паводка

"Подъем воды в реке Хопер идет уже два дня, есть подтопленные дома. В связи с этим в районе введен режим ЧС", — сказал Буренин.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас власти района прикладывают все усилия чтобы не допустить еще большего разлива воды. В частности, было принято решение об увеличении плотины, чтобы не допустить перелива.

Как уточнили в правительстве региона, в зоне подтопления в районе может оказаться 2,5 тыс. человек. Риск подтопления повышает неудовлетворительное состояния ливневок.