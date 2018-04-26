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Режим ЧС ввели в Балашовском районе Саратовской области из-за паводка
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Режим ЧС ввели в Балашовском районе Саратовской области из-за паводка 

ТАСС 1 час назад
Фото: Медиа-центр
САРАТОВ, 26 апреля. /ТАСС/. Повышение уровня воды и подтопление жилых домов стало причиной введения режима ЧС в Балашовском районе Саратовской области. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Александр Буренин.
"Подъем воды в реке Хопер идет уже два дня, есть подтопленные дома. В связи с этим в районе введен режим ЧС", — сказал Буренин.
Собеседник агентства уточнил, что сейчас власти района прикладывают все усилия чтобы не допустить еще большего разлива воды. В частности, было принято решение об увеличении плотины, чтобы не допустить перелива.
Как уточнили в правительстве региона, в зоне подтопления в районе может оказаться 2,5 тыс. человек. Риск подтопления повышает неудовлетворительное состояния ливневок.
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