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Синоптики предупредили об усилении ветра на Алтае до 27 метров в секунду
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Синоптики предупредили об усилении ветра на Алтае до 27 метров в секунду 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАРНАУЛ, 24 апр — РИА Новости. Синоптики и спасатели Алтайского края прогнозируют на ближайшие два дня штормовую погоду в регионе и усиление ветра почти до 100 километров в час, сообщает в среду ГУ МЧС региона.
"Жителей Алтайского края 25 апреля ожидает штормовая погода. С утра и весь день, а также в ночь на 26 апреля в регионе прогнозируют дожди, местами сильные ливни. По югу края будут грозы. Ветер утром и в ночь на 26 апреля усилится до 17-22 метров в секунду, а днем возможны порывы до 27 метров в секунду (97,2 километра в час)", — говорится в сообщении.
Синоптики сообщают, что 25 апреля температура воздуха составит +13…+25, а 26 апреля столбик термометра поднимется до +10…+15.
МЧС предупреждает, что сильный ветер может разбить стекла незакрытых оконных рам, повалить рекламные щиты, снести крыши и фасады зданий. По данным МЧС, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи гражданам.
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