Синоптики предупредили об усилении ветра на Алтае до 27 метров в секунду

"Жителей Алтайского края 25 апреля ожидает штормовая погода. С утра и весь день, а также в ночь на 26 апреля в регионе прогнозируют дожди, местами сильные ливни. По югу края будут грозы. Ветер утром и в ночь на 26 апреля усилится до 17-22 метров в секунду, а днем возможны порывы до 27 метров в секунду (97,2 километра в час)", — говорится в сообщении.

Синоптики сообщают, что 25 апреля температура воздуха составит +13…+25, а 26 апреля столбик термометра поднимется до +10…+15.

МЧС предупреждает, что сильный ветер может разбить стекла незакрытых оконных рам, повалить рекламные щиты, снести крыши и фасады зданий. По данным МЧС, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи гражданам.