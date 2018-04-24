На мебельной фабрике Ермана в Волгограде произошел пожар 

В Кировском районе Волгограда на территории мебельной фабрики Ермана произошло возгорание.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» очевидцы, в настоящее время на территории предприятия в цехах находится порядка 100 человек. «Пока они не могут выйти на улицу из-за огня. На месте ЧП находится всего одна пожарная машина», — отмечают они. Очевидцы предполагают, что возгорание могло произойти из-за того, что рядом вспыхнул камыш. Отметим, что пока получить информацию о происшествии в МЧС не удалось.