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В четверг в Рязани ожидается гроза
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В четверг в Рязани ожидается гроза 

АиФ Рязань 53 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
В четверг, 26 апреля, в Рязани ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, западный, порывами до десяти метров в секунду
АиФ Рязань: последние новости
От упавших деревьев во время урагана в Рязани пострадали мужчина и женщина Еще в трех районах Рязанской области из-за урагана нет электричества Последствия урагана в Рязани устранят в кратчайшие сроки
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