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Последствия разрушения гаражной секции на Бибиревской полностью устранили
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Последствия разрушения гаражной секции на Бибиревской полностью устранили 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Во время стихии, которая обрушилась на столицу в минувшую субботу, напротив дома 3 по Бибиревской улице были разрушены гаражи — в общей сложности более чем на десять машиномест. Три автомобиля при этом были повреждены. Как сообщил глава управы Владимир Кузьменко, чудом удалось обойтись без человеческих жертв, ведь во время происшествия один из жителей находился в гараже. На данный момент территория приведена в порядок, следов урагана не осталось.
— Сотрудники «Жилищника» начали устранять разрушения в ночь с субботы на воскресенье. Необходимо было снять поднявшуюся в воздух и упавшую на второй ряд гаражей конструкцию. Для этого была задействована техника — КамАЗ, погрузчик. Утром разрушенный участок демонтировали, — рассказал Владимир Кузьменко.
Напомним, что 21 апреля в Москве из-за ураганного ветра пострадали 17 человек и были повалены около 1200 деревьев. (ог)
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