Последствия разрушения гаражной секции на Бибиревской полностью устранили

Во время стихии, которая обрушилась на столицу в минувшую субботу, напротив дома 3 по Бибиревской улице были разрушены гаражи — в общей сложности более чем на десять машиномест. Три автомобиля при этом были повреждены. Как сообщил глава управы Владимир Кузьменко , чудом удалось обойтись без человеческих жертв, ведь во время происшествия один из жителей находился в гараже. На данный момент территория приведена в порядок, следов урагана не осталось.

— Сотрудники «Жилищника» начали устранять разрушения в ночь с субботы на воскресенье. Необходимо было снять поднявшуюся в воздух и упавшую на второй ряд гаражей конструкцию. Для этого была задействована техника — КамАЗ, погрузчик. Утром разрушенный участок демонтировали, — рассказал Владимир Кузьменко.