Более 10 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки

Московской области за прошедшие сутки произошло 14 возгораний, для их тушения привлекалось свыше 120 человек, сообщает РИАМО

"Пожаров — 14. Спасенных — 12. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 123 человека, 35 единиц техники", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону во вторник.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 12 раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Во вторник сжигание порубочных остатков запланировано в 326 местах на территории 14 муниципальных образований Подмосковья.