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Более 10 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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В московском метро произошло ЧП

Более 10 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки 

Газета.Ru 1 час назад
В Московской области за прошедшие сутки произошло 14 возгораний, для их тушения привлекалось свыше 120 человек, сообщает РИАМО.
"Пожаров — 14. Спасенных — 12. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 123 человека, 35 единиц техники", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону во вторник.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 12 раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
Во вторник сжигание порубочных остатков запланировано в 326 местах на территории 14 муниципальных образований Подмосковья.
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