Вода практически ушла из поселков под Волгоградом

ВОЛГОГРАД , 24 апреля. / ТАСС /. Вода практически ушла из населенных пунктов в Волгоградской области : частично подтопленными остаются 50 придворовых территорий в Иловлинском и Алексеевском районах. Как сообщили во вторник ТАСС в администрациях муниципальных образований, люди постепенно возвращаются к обычной жизни, сейчас главная задача — восстановить жилье и избавиться от мусора, который принесла большая вода.

По информации регионального главка МЧС, за последние сутки не произошло существенных изменений: в зоне подтопления остаются три населенных пункта.

"Уровень воды падает с каждым днем, уже есть возможность пройти в сапогах, поэтому с сегодняшнего дня планируется начать подомовые обходы, будут составляться акты и оцениваться ущерб. Дома сами не затоплены, только придворовые территории", — рассказали ТАСС в администрации Иловлинского района.

В Алексеевском районе, где в пик паводка было подтоплено 16 домовладений и 106 придворовых территорий, сейчас вода остается только на пяти дворах. «Обстановка с паводком практически полностью стабилизировалась: в домах воды уже нет, поэтому жители вернулись в свои домовладения, свет и газ подключены. Люди наводят порядок, стараются все восстановить. Мы помогаем в откачке воды, также по обращению граждан оказываем помощь с уборкой мусора, который принесла вода», — уточнили в администрации района.

Представители властей отметили, что ущерб, нанесенный паводком, устанавливается, все дома обследуют специалисты. В администрациях также заверили, что жители пострадавших населенных пунктов вовремя получают социальные выплаты и пособия.

О паводке

С 1 апреля в зонах подтопления в Волгоградской области в общей сложности находился 81 населенный пункт, вода вошла в 1,1 тыс. домов, в которых проживает около 5 тыс. человек. Материальную помощь за поврежденное паводком имущество, максимальный размер которой составляет 50 тыс. рублей, получили уже более 800 семей.

В регионе с 4 апреля продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.