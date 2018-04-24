Курские спасатели эвакуировали 5 человек из горящего дома

Во время возгорания кабеля электросети произошло сильное задымление помещений

Ранее «КИ» писали о пожаре в доме на улице Семеновской, которое произошло 23 апреля. Как позже пояснили в пресс-службе МЧС , в помещении наблюдалось сильное задымление, в связи с этим огнеборцы эвакуировали 5 жильцов дома. Во время происшествия никто не пострадал.

Специалисты выяснили, что причиной пожара стало возгорание кабеля электрической сети в первом подъезде дома. На лестничных площадках 4 и 5 этажей выгорела электропроводка и электрощит.