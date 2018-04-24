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Спасатели сняли с оторванной льдины в Хакасии рыбаков
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Спасатели сняли с оторванной льдины в Хакасии рыбаков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Спасатели доставили на берег хакасских рыбаков. Их унесло в Красноярское водохранилище на оторвавшихся льдинах, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике Хакассия. Все они чувствуют себя хорошо. Спасательная операция завершена. Для спасения рыбаков к вылету был готов вертолет Ми-8 МЧС России, базирующийся в Абакане, сообщается на областном сайте МЧС.
«ФедералПресс» ранее писал: в районе Яры Веселовского водохранилища в Ростовской области погибли два рыбака. Они провалились под лед.
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