Спасатели сняли с оторванной льдины в Хакасии рыбаков 

Спасатели доставили на берег хакасских рыбаков. Их унесло в Красноярское водохранилище на оторвавшихся льдинах, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике Хакассия. Все они чувствуют себя хорошо. Спасательная операция завершена. Для спасения рыбаков к вылету был готов вертолет Ми-8 МЧС России, базирующийся в Абакане, сообщается на областном сайте МЧС.
«ФедералПресс» ранее писал: в районе Яры Веселовского водохранилища в Ростовской области погибли два рыбака. Они провалились под лед.