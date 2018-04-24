Более 70 деревьев повалил ураган на Юго-Западе Москвы

Ураган, бушевавший в столице 21 апреля, повалил 74 дерева на Юго-Западе Москвы , сообщает газета «Москва За Калужской заставой». С последствиями непогоды в ЮЗАО боролись 523 человек и 17 единиц спецтехники.

Напомним, в субботу по столице пронесся ураганный ветер, в результате которого в городе оказались повреждены деревья и автомобили. В ЮЗАО оказались разрушены четыре кровли (их отремонтировали). Также ураган повредил 20 автомобилей. К счастью, при этом никто не пострадал.