Более 70 деревьев повалил ураган на Юго-Западе Москвы 

Ураган, бушевавший в столице 21 апреля, повалил 74 дерева на Юго-Западе Москвы, сообщает газета «Москва За Калужской заставой». С последствиями непогоды в ЮЗАО боролись 523 человек и 17 единиц спецтехники.
Напомним, в субботу по столице пронесся ураганный ветер, в результате которого в городе оказались повреждены деревья и автомобили. В ЮЗАО оказались разрушены четыре кровли (их отремонтировали). Также ураган повредил 20 автомобилей. К счастью, при этом никто не пострадал.
В отдельных районах Москвы в этот день прошла гроза. Во Внукове скорость ветра достигала 30 метров в секунду — это ураганный ветер, которого за всю историю метеонаблюдений в конце апреля никогда не было в Москве. В результате пострадали 17 человек. Кроме того, сильный ветер повредил около тысячи деревьев, 100 автомобилей и 30 кровель домов.