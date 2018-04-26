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Москвичей предупредили об усилении ветра
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Москвичей предупредили об усилении ветра 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг в Москве ожидается ветер с порывами до 12–17 метров в секунду и дождь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Спасательное ведомство сообщило, что, по данным Росгидромета, ожидается юго-восточный ветер с переходом на западный, местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду, передает RT.
МЧС просит граждан быть предельно осторожными и внимательными.
Напомним, в минувшие выходные в столице из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень опасности.
Ветер повалил в Москве порядка 900 деревьев. Пострадали 17 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе трое детей; погибла 12-летняя девочка и пожилая женщина.
Еще один человек погиб в Московской области, шестеро пострадали.
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