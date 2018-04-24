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На донецкой шахте произошел пожар
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На донецкой шахте произошел пожар
Национальная Служба Новостей
35 минут назад
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Фото:
Национальная Служба Новостей
Пожар произошел на территории недействующей шахты «Куйбышевская» в
Донецке
, сообщили
РИА «Новости»
в
МЧС
самопровозглашенной ДНР.
На месте работают 6 автоцистерн.
О причине пожара и пострадавших не сообщается.
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