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На донецкой шахте произошел пожар
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На донецкой шахте произошел пожар 

Национальная Служба Новостей 35 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пожар произошел на территории недействующей шахты «Куйбышевская» в Донецке, сообщили РИА «Новости» в МЧС самопровозглашенной ДНР.
На месте работают 6 автоцистерн.
О причине пожара и пострадавших не сообщается.
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