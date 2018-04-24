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Молния: Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник вблизи острова Хоккайдо в Японии — Японское метеорологическое агентство
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Молния: Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник вблизи острова Хоккайдо в Японии — Японское метеорологическое агентство
ИА Синьхуа
1 час назад
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Японии
— Японское метеорологическое агентство
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