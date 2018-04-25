В Москве скончалась пострадавшая в ураган пенсионерка 

Пожилая женщина, пострадавшая в Москве во время урагана, скончалась в столичной больнице, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.
«Женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжелыми травмами в результате урагана, скончалась в одной из больниц. По состоянию на текущий момент, в больницах города остается 11 человек», — сказал собеседник агентства.
Мощный ураган накрыл Москву и Подмосковье 21 апреля. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. Во время урагана порывы ветра достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений.