В Москве скончалась пострадавшая в ураган пенсионерка

Пожилая женщина, пострадавшая в Москве во время урагана, скончалась в столичной больнице, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

«Женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжелыми травмами в результате урагана, скончалась в одной из больниц. По состоянию на текущий момент, в больницах города остается 11 человек», — сказал собеседник агентства.