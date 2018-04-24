В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр землетрясения, которое произошло в 10:08 по местному времени, находился в 441 км к востоку от столицы Бангладеш — города Дакка. Об этом сообщил главный метеоролог силхетского отделения Метеорологического департамента Бангладеш Саед Ахмед Чоудхури.

Полиция и пожарные сообщили, что пока не располагают информацией о разрушениях. —0—