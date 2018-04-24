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В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,3
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В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,3 

ИА Синьхуа 1 час назад
Дакка, 24 апреля /Синьхуа/ — Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник в округе Сикайн на северо-западе Мьянмы, толчки также ощущались в провинции Силхет на северо-востоке Бангладеш.
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 10:08 по местному времени, находился в 441 км к востоку от столицы Бангладеш — города Дакка. Об этом сообщил главный метеоролог силхетского отделения Метеорологического департамента Бангладеш Саед Ахмед Чоудхури.
Полиция и пожарные сообщили, что пока не располагают информацией о разрушениях. —0—
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