В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,3 

Дакка, 24 апреля /Синьхуа/ — Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник в округе Сикайн на северо-западе Мьянмы, толчки также ощущались в провинции Силхет на северо-востоке Бангладеш.
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 10:08 по местному времени, находился в 441 км к востоку от столицы Бангладеш — города Дакка. Об этом сообщил главный метеоролог силхетского отделения Метеорологического департамента Бангладеш Саед Ахмед Чоудхури.
Полиция и пожарные сообщили, что пока не располагают информацией о разрушениях. —0—