Более 160 населенных пунктов Якутии могут оказаться в зоне паводка

Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

Он добавил, что планируется создать более 260 пунктов временного размещения общей вместимостью 27 743 человека.

Ранее сообщалось, что возможно подтопление до 123 населенных пунктов в 24 муниципальных образованиях. В регионе создали группировку сил и средств Якутской территориальной подсистемы сил гражданской обороны в составе более 16 тыс. человек, более двух тыс. единиц техники, 127 плавсредств, 15 единиц авиационной техники.