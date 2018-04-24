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Более 160 населенных пунктов Якутии могут оказаться в зоне паводка
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Более 160 населенных пунктов Якутии могут оказаться в зоне паводка 

Дальний Восток 2 часа назад
Фото: Дальний Восток
Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.
«166 населенных пунктов Якутии могут попасть в зоны затопления весенне-летним паводком», — цитирует пресс-служба председателя госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Юрия Зайцева.
Он добавил, что планируется создать более 260 пунктов временного размещения общей вместимостью 27 743 человека.
Ранее сообщалось, что возможно подтопление до 123 населенных пунктов в 24 муниципальных образованиях. В регионе создали группировку сил и средств Якутской территориальной подсистемы сил гражданской обороны в составе более 16 тыс. человек, более двух тыс. единиц техники, 127 плавсредств, 15 единиц авиационной техники.
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