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В Вологодской области остаются подтопленными девять селений с 317 жителями
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В Вологодской области остаются подтопленными девять селений с 317 жителями 

ТАСС 47 минут назад
ВОЛОГДА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Талые воды постепенно отходят с территории Вологодской области, где за сутки уровень воды в реках трех подтопленных районов снизился на 7 — 44 см. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по области Анатолий Сапожков.
"За минувшие сутки уровень воды в реках понизился во всех трех подтопленных районах — в Бабаевском, Устюженском и Чагодощенском, ряд населенных пунктов освободились от воды. В Бабаеве остаются подтопленными приусадебные участки 35 домов, в которых проживает 61 человек. В Устюженском районе в зоне подтопления остаются шесть домов с 11 жителями", — сообщил ТАСС представитель областного главка МЧС.
Наиболее сложная ситуация по-прежнему сохраняется в Чагодощенском районе, где сохраняется режим ЧС, введенный с вечера 22 апреля. Как сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе района, в семи населенных пунктах еще подтоплены 177 домов с 245 жителями. В пунктах временного размещения находятся шесть человек, они обеспечены горячим питанием, медикаментами и всем необходимым.
В среду коммунальные службы планируют подключить насосную станцию, чтобы возобновить подачу воды в дома поселка Чагода, пока там организовали подвоз питьевой воды. Электроэнергия в часть домов подавалась от дизель-генераторов, поскольку подтопленную электроподстанцию пришлось временно отключить. В настоящее время подстанция работает, энергоснабжение полностью восстановили, уточнили в ЕДДС. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, коммунальные и районные службы, которые откачивают воду из подвалов зданий и с территорий.
В Великоустюгском районе, который подтапливает из года в год, паводок проходит этой весной спокойно, подтопленных территорий на данный момент нет. Реки освободились ото льда от Великого Устюга до города Котласа Архангельской области, при этом уровень воды гораздо ниже опасного, уточнил представитель ГУ МЧС по области.
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