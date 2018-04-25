В Вологодской области остаются подтопленными девять селений с 317 жителями

ВОЛОГДА , 25 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. Талые воды постепенно отходят с территории Вологодской области , где за сутки уровень воды в реках трех подтопленных районов снизился на 7 — 44 см. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по области Анатолий Сапожков.

"За минувшие сутки уровень воды в реках понизился во всех трех подтопленных районах — в Бабаевском, Устюженском и Чагодощенском, ряд населенных пунктов освободились от воды. В Бабаеве остаются подтопленными приусадебные участки 35 домов, в которых проживает 61 человек. В Устюженском районе в зоне подтопления остаются шесть домов с 11 жителями", — сообщил ТАСС представитель областного главка МЧС

Наиболее сложная ситуация по-прежнему сохраняется в Чагодощенском районе, где сохраняется режим ЧС, введенный с вечера 22 апреля. Как сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе района, в семи населенных пунктах еще подтоплены 177 домов с 245 жителями. В пунктах временного размещения находятся шесть человек, они обеспечены горячим питанием, медикаментами и всем необходимым.

В среду коммунальные службы планируют подключить насосную станцию, чтобы возобновить подачу воды в дома поселка Чагода , пока там организовали подвоз питьевой воды. Электроэнергия в часть домов подавалась от дизель-генераторов, поскольку подтопленную электроподстанцию пришлось временно отключить. В настоящее время подстанция работает, энергоснабжение полностью восстановили, уточнили в ЕДДС. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, коммунальные и районные службы, которые откачивают воду из подвалов зданий и с территорий.