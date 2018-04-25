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СМИ: два американских конвертоплана совершили экстренную посадку на юге Японии
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СМИ: два американских конвертоплана совершили экстренную посадку на юге Японии 

ТАСС 45 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
ТОКИО, 25 апреля. /ТАСС/. Два американских конвертоплана MV-22 Osprey совершили в среду экстренную посадку на юге Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Инцидент произошел в аэропорту острова Амами, территориально относящегося к префектуре Кагосима. Информации о пострадавших, а также о влиянии происшествия на работу аэропорта не приводится. Обе машины приписаны к авиабазе морской пехоты США Футэмма (префектура Окинава).
Инциденты с участием американской военной авиации вызывают протесты центральных властей Японии, а также администрации префектуры Окинава, где сосредоточен основной массив военных объектов США. Органы местного самоуправления регулярно требуют прекратить полеты американских воздушных судов до полного выяснения причин инцидентов. Они настаивают, что вертолеты и самолеты не должны появляться над населенными пунктами.
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