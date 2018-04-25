СМИ: два американских конвертоплана совершили экстренную посадку на юге Японии

ТОКИО, 25 апреля. / ТАСС /. Два американских конвертоплана MV-22 Osprey совершили в среду экстренную посадку на юге Японии . Об этом сообщило агентство Kyodo.

Инцидент произошел в аэропорту острова Амами, территориально относящегося к префектуре Кагосима. Информации о пострадавших, а также о влиянии происшествия на работу аэропорта не приводится. Обе машины приписаны к авиабазе морской пехоты США Футэмма (префектура Окинава).

Инциденты с участием американской военной авиации вызывают протесты центральных властей Японии, а также администрации префектуры Окинава, где сосредоточен основной массив военных объектов США. Органы местного самоуправления регулярно требуют прекратить полеты американских воздушных судов до полного выяснения причин инцидентов. Они настаивают, что вертолеты и самолеты не должны появляться над населенными пунктами.