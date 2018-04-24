Под Тольятти подтопило 94 дачных участка на полуострове Копылово

Самарской области под водой остаются 124 дачных участка. Об этом сообщили представители ГУ МЧС России по Самарской области.

— Талые воды подтопили больше всего дворов на полуострове Копылово в Тольятти . В зоне незначительного подтопления оказалось 10 участков в товариществе «Вишенка», а в СНТ «Гидромеханизатор» — 84, — рассказали представители экстренного ведомства. — Также вода не сошла с трех низководных мостов в Красноярском районе.

Сотрудники МЧС связывают это с ростом уровня воды на Саратовском водохранилище. К счастью, во время паводка на дачных участках никого не было.

Ранее в Ставропольском районе из-за прихода воды пострадали около 100 приусадебных участков. В селе Тимофеевка подтопило 10 жилых домов, а в Нижнем Санчелеево уровень воды поднялся за час. Со стихией боролись оперативные штабы ГУ МЧС России по Самарской области.