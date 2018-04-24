Вулкан в Японии извергся впервые за 250 лет

Гора Ио извергла дым и пепел на десятки метров в небо в конце недели при своем первом с 1768 года извержении. Метеорологическое агентство Японии в пятницу оцепило зону вокруг всей горы на 1 317 метров, предостерегая о падении вулканических пород и пирокластических потоков в пределах 2-километрового диапазона. До этого оцеплена была территория только вокруг кратера вулкана. Уровень опасности поднят с 3 до 5.

Сейчас взрывы в вулкане сократились, но местные власти предупредили жителей соседних городов о возможности падения вулканических пород и золы, поэтому покидать дома в этом районе пока крайне нежелательно.

Вулкан является частью горного хребта Киришима, который находится в префектурах Миядзаки и Кагосима на юге острова Кюсю. Площадь составляет около 1 000 километров к юго-западу от Токио.

Еще один вулкан неподалеку яростно вспыхнул в марте впервые за семь лет. Япония находится на тихоокеанском «кольце огня» и имеет 110 действующих вулканов.