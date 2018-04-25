Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла почти вдвое

НОВОСИБИРСК , 25 апр — РИА Новости . Площадь лесов, охваченных пожарами, в регионах Сибири за сутки выросла почти в два раза — до 4,2 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

По данным службы, всего площадь пожаров в лесах четырех сибирских регионов составляет 4202 гектара, тогда как сутками ранее — 2167 гектаров.

Самая сложная ситуация складывается в Забайкалье. На землях лесного фонда в этом регионе действует 28 пожаров на площади 3762 гектара.