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Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла почти вдвое
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Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла почти вдвое 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 25 апр — РИА Новости. Площадь лесов, охваченных пожарами, в регионах Сибири за сутки выросла почти в два раза — до 4,2 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
По данным службы, всего площадь пожаров в лесах четырех сибирских регионов составляет 4202 гектара, тогда как сутками ранее — 2167 гектаров.
Самая сложная ситуация складывается в Забайкалье. На землях лесного фонда в этом регионе действует 28 пожаров на площади 3762 гектара.
Два пожара охватили 205 гектаров в Туве, два возгорания на площади 74 гектара произошли в Иркутской области и пять пожаров на площади 161 гектар — в Бурятии.
Режим ЧС в связи с пожарами введен в Забайкальском крае. Особый противопожарный режим — в республике Алтай, 25 районах Иркутской области, 20 районах Бурятии, 41 районе Красноярского края и одном районе Новосибирской области.
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