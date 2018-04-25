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Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась вдвое
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Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась вдвое 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Буквально за сутки площадь лесных пожаров в Сибири выросла почти вдвое и достигла 4,2 тысячи гектаров, сообщает информагентство Nation News.
Согласно сведениям службы, в целом площадь пожаров в лесах четырех сибирских регионов равна 4202 гектарам. Еще накануне сообщалось, что огнем охвачены 2167 гектаров​​​. В Забайкалье ситуация с возгораниями лесного массива вызывает самые серьезные опасения. На землях лесного фонда 28 пожаров бушуют на площади 3762 гектара.
Пламя двух пожаров на 205 гектарах в Туве, два возгорания происходят на площади 74 гектара в Иркутской области, пять пожаров бушуют на 161 гектаре в Бурятии.
Режим чрезвычайной ситуации введен в связи с пожарами в Забайкальском крае. Особый противопожарный режим действует сейчас на всей территории республики Алтай, 25 районах Иркутской области, 20 районах Бурятии, 41 районе Красноярского края, а также одном районе Новосибирской области.
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