Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась вдвое

Буквально за сутки площадь лесных пожаров в Сибири выросла почти вдвое и достигла 4,2 тысячи гектаров, сообщает информагентство Nation News.

Согласно сведениям службы, в целом площадь пожаров в лесах четырех сибирских регионов равна 4202 гектарам. Еще накануне сообщалось, что огнем охвачены 2167 гектаров​​​. В Забайкалье ситуация с возгораниями лесного массива вызывает самые серьезные опасения. На землях лесного фонда 28 пожаров бушуют на площади 3762 гектара.