Экопатрули Москвы выявят деревья с высоким риском падения при сильном ветре

Прошедший 21 апреля шторм повредил около 1,2 тысячи городских деревьев.

Экологические патрули проверят деревья во всех районах столицы, чтобы выявить растения, которые имеют высокий риск падения при сильном ветре и угрожают безопасности, здоровью и имуществу горожан.

— Мы проведем анализ ситуации с деревьями, то есть проинспектируем территории на предмет выявления упавших деревьев и восстановления их, а также выявления аварийных. Где-то не упало дерево, но его наклон уже больше 45 градусов. Как больше — это уже аварийное дерево, — рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова

Она добавила, что также во второй половине мая инспекторы проведут акцию «Мой любимый парк», в рамках которой они проверят места для пикников на предмет незаконного розжига костров, передает агентство городских новостей «Москва»

Напомним, что в результате шторма в столице пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы, погибла 12-летняя девочка. В Подмосковье один человек погиб, шестеро пострадали.

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