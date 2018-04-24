Передумали лететь: из Самары в Уфу отказались лететь 25 пассажиров

Самолёт авиакомпании «Ютэйр» , который должен был лететь из Самары Уфу , задержали в аэропорту Курумоч на 16 часов. Инцидент произошёл в понедельник, 23 апреля.

Как сообщает новостной портал 63.ru со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Ольгу Фроловскую, самолёт с 32 пассажирами на борту должен был вылететь в 15:15 часов по местному времени.

— Рейс перенесли на утро вторника, 24 апреля, — рассказала Ольга Фроловская.

На время ожидания пассажирам предоставили места в гостинице, но в результате 25 человек отказались от полёта. Самолёт с оставшимися людьми вылетел 24 апреля в 7:52 часов.