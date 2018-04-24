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Передумали лететь: из Самары в Уфу отказались лететь 25 пассажиров
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Передумали лететь: из Самары в Уфу отказались лететь 25 пассажиров 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Самолёт авиакомпании «Ютэйр», который должен был лететь из Самары в Уфу, задержали в аэропорту Курумоч на 16 часов. Инцидент произошёл в понедельник, 23 апреля.
Как сообщает новостной портал 63.ru со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Ольгу Фроловскую, самолёт с 32 пассажирами на борту должен был вылететь в 15:15 часов по местному времени.
— Рейс перенесли на утро вторника, 24 апреля, — рассказала Ольга Фроловская.
На время ожидания пассажирам предоставили места в гостинице, но в результате 25 человек отказались от полёта. Самолёт с оставшимися людьми вылетел 24 апреля в 7:52 часов.
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