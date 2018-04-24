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Вертолет МЧС вылетел на тушение пожара у поселка в Хабаровском крае
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Вертолет МЧС вылетел на тушение пожара у поселка в Хабаровском крае 

Авторадио 1 час назад
Особый противопожарный режим ввели еще в шести районах Хабаровского края из-за сложной пожарной обстановки в лесах, сообщает правительство региона. По данным на вторник, в регионе зарегистрировано 11 лесных пожаров. Сейчас повышенные меры безопасности введены в Амурском, Бикинском, Вяземском, Нанайском, имени Полины Осипенко и Лазо районах. В Верхнебуреинском муниципальном районе такой режим был установлен ранее. Вертолет Ми-26 МЧС вылетел на тушение пожара у поселка Литовко в Хабаровском крае, сообщает региональный главк министерства.
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