Ещё
В Хабаровском крае потушили угрожающие поселку пожары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хабаровском крае потушили угрожающие поселку пожары 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Спасатели потушили пожары вблизи поселка Литовко Хабаровского края, к которому подступал огонь, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Накануне сообщалось, что у населенного пункта начался пал сухой травы. На место из Хабаровска вылетел вертолет Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с 20 спасателями и пожарными на борту и с необходимым снаряжением для ликвидации пожара.
"В результате оперативных действий подразделений МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС угроза от природного пожара для поселка Литовко Амурского района Хабаровского края была снята… Пал сухой травы был ликвидирован, очаги вблизи населенного пункта потушены", — говорится в сообщении.
Экипаж вертолёта Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России 14 раз слил воду на огонь. Всего было сброшено более 200 тонн воды. Одновременно с этим наземные силы с помощью ранцевых огнетушителей потушили порядка 1,5 километра по кромке пожаров. Также создали дополнительную минполосу.
В результате совместных действий всех сил угроза для населённого пункта снята, жилые дома и постройки не пострадали, отмечает главк МЧС.
Сейчас в Хабаровском крае особый противопожарный режим действует в одном районе, еще в шести его планируют ввести.
РИА Новости: последние новости
Синоптики предупредили об усилении ветра на Алтае до 27 метров в секунду В Тунисе два человека погибли при крушении военного самолета В Пугачеве похоронили последнего погибшего при крушении Ми-8 в Хабаровске
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия — враг? Куда революция заведет Армению241
В Раде назвали Россию «зависимой» от Украины69
В США заявили о провале Су-57615
Хмеймим атаковали дроны411
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию14
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение