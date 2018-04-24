Пассажиропоток аэропорта Внуково достиг 5 млн человек с начала года

Аэропорт Внуково обслужил пятимиллионного пассажира в 2018 г., сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Международный аэропорт Внуково в рекордно ранний период года обслужил пятимиллионного пассажира, что на 21,8% или 901 тыс. пассажиров больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.