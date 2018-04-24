Пассажиропоток аэропорта Внуково достиг 5 млн человек с начала года 

Аэропорт Внуково обслужил пятимиллионного пассажира в 2018 г., сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Международный аэропорт Внуково в рекордно ранний период года обслужил пятимиллионного пассажира, что на 21,8% или 901 тыс. пассажиров больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.
Уточняется, что данные результаты обеспечиваются динамичным развитием объемов перевозок ведущих авиакомпаний аэропорта: UTair, «Победа», «Россия» и Turkish Airlines, благодаря привлечению в этом году новых партнеров, таких как «РусЛайн» и «ИрАэро», а также успешному сотрудничеству аэропорта с другими российскими и иностранными перевозчиками.