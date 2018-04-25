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ФАС оштрафовала Внуково за непредоставление сведений в рамках проверки платежных терминалов в аэропорту
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ФАС оштрафовала Внуково за непредоставление сведений в рамках проверки платежных терминалов в аэропорту 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Столичное управление ФАС назначило аэропорту Внуково административный штраф после того, как администрация Внуково своевременно не предоставила информацию о платежных сервисах на своей территории. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе московского УФАС.
«В рамках осуществления контрольно-надзорных функций Московское УФАС России направило владельцам объектов инфраструктуры пассажирской транспортной сети, в том числе АО «Международный аэропорт „Внуково“, запросы информации о представлении документов и сведений о платежных сервисах на территории вокзалов и аэропортов столицы. АО „Международный аэропорт „Внуково“ не представило запрошенные сведения в срок, установленный антимонопольным органом“, — пояснил представитель ведомства.
Как уточнили в антимонопольной службе, компания была привлечена к административной ответственности по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ. При этом в отношении аэропорта Внуково был применен минимальный штраф, так как компания предоставила необходимые сведения на этапе административного расследования.
Ранее в УФАС Подмосковья сообщили, что намерены к лету завершить анализ рынка платежных терминалов в аэропортах региона. Проверки ФАС начались после обращения сенатора Антона Белякова, в котором отмечалось, что комиссия в таких терминалах может достигать 30%-50%. Проверки начались в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге.
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