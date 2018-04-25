ФАС оштрафовала Внуково за непредоставление сведений в рамках проверки платежных терминалов в аэропорту

Столичное управление ФАС назначило аэропорту Внуково административный штраф после того, как администрация Внуково своевременно не предоставила информацию о платежных сервисах на своей территории. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе московского УФАС.

«В рамках осуществления контрольно-надзорных функций Московское УФАС России направило владельцам объектов инфраструктуры пассажирской транспортной сети, в том числе АО «Международный аэропорт „Внуково“, запросы информации о представлении документов и сведений о платежных сервисах на территории вокзалов и аэропортов столицы. АО „Международный аэропорт „Внуково“ не представило запрошенные сведения в срок, установленный антимонопольным органом“, — пояснил представитель ведомства.

Как уточнили в антимонопольной службе, компания была привлечена к административной ответственности по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ . При этом в отношении аэропорта Внуково был применен минимальный штраф, так как компания предоставила необходимые сведения на этапе административного расследования.