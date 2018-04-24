Сильный ураган обрушился на Москву. Есть погибшие

Страшный ураган, практически повторивший стихию 2017 года, обрушился на Москву накануне, 21 апреля. И хотя синоптики и службы МСЧ говорили об «оранжевом» уровне опасности, жертв избежать не удалось. По уточненным данным стихия унесла жизни 35-летнего мужчины (жителя Подмосковья ) и московской семиклассницы.

Ребенок вместе с одноклассницей возвращался домой, когда поднялся сильный ветер. На улице Новой на них упал павильон для мусорных баков. Сильный ветер подхватил неустойчивую конструкцию и буквально уронил ее на детей. Одна из девочек получила легкие ушибы, а вторая сразу лишилась сознания. Врачи, боровшиеся за ее жизнь в реанимации, не смогли спасти школьницу, передает ТАСС

Ураган парализовал движение аэропортов и железнодорожных вокзалов столицы, без света остались больше 20 тысяч человек, которые проживают в нескольких регионах 440 населенных пунктов Центрального федерального округа.

На основании предупреждения Гидрометцентра на территории Москвы и сегодня, 22 апреля, продолжает действовать штормовое предупреждение, ожидается штормовой ветер с порывами до 25 м/с и гроза. Объявлен оранжевый уровень опасности — третий из четырех.

Фото: ТАСС.